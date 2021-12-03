/664125/محمد-عبد-المقصود-يفوز-برئاسة-اتحاد-رفع-الأثقال

حقق محمد عبد المقصود مقعد رئاسة اتحاد رفع الأثقال بعد الحصول على 14 صوتًا مقابل صوتين لفتحي زوريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح في منصب نائب الرئيس محمد أيمن فؤاد ومحمد إحسان سكرتيرًا للاتحاد وأحمد سمير أمينًا للصندوق.

وفاز فى العضوية كلا من: أحمد مصطفى حسين وأحمد مصطفى عبد الحليم ومصطفى راغب ومحمد سمير.

وحضر أعمال الجمعية العمومية 16 هيئة من أصل 19 لهم حق الحضور والتوصيت بها.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الدولي للعبة رفع الإيقاف عن مصر عقب تسديد الغرامة المالية المقدرة بـ200 آلف دولار وسمح للمنتخب المصري بالمشاركة في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بأوزبكستان في الفترة من 7 وحتى 17 ديسمبر الجاري.

بيان رفع الإيقاف

وتلقى الاتحاد المصرى لرفع الأثقال بريد إلكتروني رسمي من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يفيد برفع الإيقاف عن الاتحاد المصرى وأحقيته في المشاركة في النشاط الدولى لرفع الأثقال، وذلك بعد قيام وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بتكثيف جهودهم في استيفاء كافة المتطلبات والتي تمت من خلال العديد من المخاطبات مع الاتحاد الدولى لرفع الأثقال ومنها سداد الغرامات الموقعة على الجانب المصرى.

وتكثف وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية في الوقت الحالي جهودها بشأن سرعة انهاء إجراءات مشاركة منتخب مصر في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال والمقرر أقامتها بدولة أوزبكستان خلال الفترة من 5 حتى 15 ديسمبر 2021.

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال، ويحق له المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى.

محمد إيهاب

أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل

ونشر محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك” وعلق:”سايبين الأولمبياد وجايين يحلولي لجنة الكشف عن المنشطات والتحليل الدولي المفاجئ الخامس للكشف عن المنشطات لعام 2021 استعداداً لبطولة العالم بشهر نوفمبر القادم بمشيئة الله”.