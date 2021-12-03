مرتضى منصور: مصطفى محمد أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح.. والزمالك مش عزبة حد

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان حزين من بعض داعمي نادي الزمالك بسبب هروبهم وقت الشدة خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “لدي عتاب كبير على محبي وداعمي نادي الزمالك، ولابد أن نتحد خلال الفترة القادمة لعودة الفريق من جديد للبطولات”.

وزاد “نجاحات الزمالك خلال الفترة الماضية كان بسبب البنزين الذي تركته للنادي منذ رحيلي، ولكن مباراة الأهلي كان البنزين خلص خلاص”.

وتابع “لجنة الزمالك راحت باعت مصطفى محمد برخص التراب وهو يعتبر ثاني أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح، والزمالك مش عزبة حد”.

واختتم “حسين السمري وعمرو أدهم وطارق جبريل ساقطين، وأدعوهم للتواجد داخل النادي لإظهار الحقائق في عقد كريستيان جروس”.

مرتضى منصور: بقولها بصوت عالي أنا أسد نادي الزمالك وحامي الفريق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن ممدوح عباس حصل على أموالة من النادي على 3 مرات.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “بقولها بالصوت العالي، مرتضى منصور هو أسد نادي الزمالك وحامي الفريق”.

وزاد “بشكر المستشار تركي أل الشيخ على مساندة نادي الزمالك، خلال الفترة التي تعرضنا لها لأزمة مالية كبيرة، بسبب الحجز على أموال النادي”.

وواصل “تعرضت لمعركة شرسة وكبيرة للغاية خلال الفترة الماضية وعدت لنادي الزمالك من جديد لحمايتة بعد رحيلي”.