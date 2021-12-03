/664132/نائبة-التنسيقية-غادة-علي-ذوي-الاحتياجات-الخاصة-جزء-لا-يتجزأ-من-الجمهورية-الجديدة

تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة لشباب وشابات مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدة أن الدولة المصرية لم ولن تغفل حقوقهم كفئة أصيلة من فئات المجتمع خاصة في الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة والعدالة الاجتماعية.

دوت الخليج

وأوضحت عضو التنسيقية غادة علي، أن حجم جهود الحكومة المصرية والقيادة السياسية في مجال رعاية ودعم أصحاب الهمم كبير ولايعد ولا يحصي على مختلف القطاعات، لافتة إلى أنه منذ أن أعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، ودخلت في مرحلة غير مسبوقة بمجال رعاية الفئات الخاصة ومنهم ذوي الهمم، حيث عملت الوزارات والهيئات على تسخير جهودها لوضع استراتيجية داخلية في كل مؤسسة تضمن لهم الحفظاظ على حقوقهم وتميزهم عن غيرهم.

وأشارت غادة علي إلى كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الشباب حينما قال: إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات، مؤكدة أن الدولة المصرية شملت ذوي الاحتياجات الخاصة برعاية ودعم واهتمام غير مسبوقين.

وتابعت علي، أنها وزملائها فى التنسيقية يهتمون بذوي الهمم واحتياجاتهم، ويدعمون حقوقهم ويتابعون جهود الحكومة في دعم وتوفير الاحتياجات التى نص عليها قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوي الهمم، مطالبة المجتمع المصري بالتكاتف مع الدولة للقضاء على أي مظاهر للعنف أو التنمر أو التميز والعنصرية وأن يتعامل الجميع بناء على القيم الإنسانية السليمة التي نشأ عليها المجتمع المصري.