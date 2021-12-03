/664133/مرتضى-منصور-يرد-على-إيقاف-القيد-بالزمالك-والغرامات-مش-أنا-السبب-ويوضح-الحقائق

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن خالد بوطيب لاعب الفريق السابق كان عائداً من بطولة كأس العالم وهو مصاب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “خالد بوطيب هناك إثباتات بأنه رفض أن يخضع لعملية جراحية تحت إشراف النادي ولكن اللاعب ورفض، وليس لديه أي أموال لدينا”.

وواصل “معروف يوسف كان ينتهي عقدة بعد رحيلنا، وكان يجب على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تقوم بحل الأمر ومرتضى منصور ليس له أي أزمة من قريب أو بعيد”.

وزاد “حمدي النقاز لاعب “نصاب” وحصل من الإدارة الماضية على مبلغ 400 ألف دولار، وقلت من قبل أن القضية خاسرة ولم يستمع أحد لي”.

وتابع “بالنسبه لقضية شيكابالا قمت بدفع 5 أقساط وكان يجب أن ندفع 3 فقط، وفي القسط الثالث قام ممدوح عباس بالحجز على أموالنا في البنوك، وتعرضنا للغرامات بسبب عدم ذهاب شيكابالا للبرتغالي”.

واختتم “عقد محمد إبراهيم كان باليورو والعقد كان خاص بالأندية الخارجية وليس للأندية المصرية، وقمنا بتحويل صاحب الخطأ للنائب العام، وغير مسئول عن أي أمور خاصة بالنادي في السابق”.

مرتضى منصور: مصطفى محمد أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح.. والزمالك مش عزبة حد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان حزين من بعض داعمي نادي الزمالك بسبب هروبهم وقت الشدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “لدي عتاب كبير على محبي وداعمي نادي الزمالك، ولابد أن نتحد خلال الفترة القادمة لعودة الفريق من جديد للبطولات”.

وزاد “نجاحات الزمالك خلال الفترة الماضية كان بسبب البنزين الذي تركته للنادي منذ رحيلي، ولكن مباراة الأهلي كان البنزين خلص خلاص”.

وتابع “لجنة الزمالك راحت باعت مصطفى محمد برخص التراب وهو يعتبر ثاني أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح، والزمالك مش عزبة حد”.

واختتم “حسين السمري وعمرو أدهم وطارق جبريل ساقطين، وأدعوهم للتواجد داخل النادي لإظهار الحقائق في عقد كريستيان جروس”.