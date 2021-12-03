/664134/مرتضى-منصور-يهدد-كارتيرون-ووكيله-مش-هتقدروا-تستفزوني-وهعمل-اللي-أنا-عاوزة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن لن ينصاع لتهديدات باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “باتريس كارتيرون عاوز يعمل اللي هو عاوزة، لكن دا مش هيحصل ومش هيقدر يستفزني، وبقولة هو ووكيله، بلاش مرتضى منصور”.

وتابع “وكيل باتريس كارتيرون لن يدخل نادي الزمالك نهائيا خلال الفترة القادمة، وبقولة أوعى تيجي ناحية النادي”.

وواصل “كان في ناس بتقول أن كاريترون هيرحل عن الزمالك فور عودتي للزمالك، بقولهم “أمك حلوة” أنا مع كارتيرون للأخر”.

وأكمل "كارتيرون هنعرض عليه الأسماء اللي عاوزينها تيجي في الإدارة معاه في الفريق، واللي مش عاجبه يغيرة لكن هيجي مساعدين ليه، ومش هيقدر يستفزني”.

واختتم “ بقول لكارتيرون، أنسى اللي أنت كنت متفق معاه مع اللجنة السابقة، وإحنا ولاد النهاردة لأن دي كانت لجنة تسيير أعمال فقط”.

مرتضى منصور: مصطفى محمد أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح.. والزمالك مش عزبة حد

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أنه كان حزين من بعض داعمي نادي الزمالك بسبب هروبهم وقت الشدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “لدي عتاب كبير على محبي وداعمي نادي الزمالك، ولابد أن نتحد خلال الفترة القادمة لعودة الفريق من جديد للبطولات”.

وزاد “نجاحات الزمالك خلال الفترة الماضية كان بسبب البنزين الذي تركته للنادي منذ رحيلي، ولكن مباراة الأهلي كان البنزين خلص خلاص”.

وتابع “لجنة الزمالك راحت باعت مصطفى محمد برخص التراب وهو يعتبر ثاني أهم لاعب في مصر بعد محمد صلاح، والزمالك مش عزبة حد”.

واختتم “حسين السمري وعمرو أدهم وطارق جبريل ساقطين، وأدعوهم للتواجد داخل النادي لإظهار الحقائق في عقد كريستيان جروس”.