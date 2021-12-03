/664135/مرتضى-منصور-يهاجم-سيد-عبد-الحفيظ-ويحذر-محمود-الخطيب

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سعيد بعودة الأجواء الجيدة مع النادي الأهلي ولن ينصاع لهجوم الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “السنة اللي فاتت دي رجعت النادي 100 سنة للوراء، ولن أسمع بحدوث هذا الأمر من جديد، وفيه 200 مليون جنية هيدخلوا النادي الأشهر القادمة”.

وزاد “محمود الخطيب أرسل برقية تعزية لوفاة والد أحمد جلال إبراهيم، وبحترمهم على هذا الأمر، وبقول للجميع طول ما الدنيا هادية أنا هادي ولو رجعوا هرجع للخناق”.

وواصل “بكرة هنعرف انتخابات الزمالك هتكون إزاي على اللائحة الإسترشادية أو لائحة النادي، والانتخابات على 3 أيام بسبب الكورونا”.

واختتم “بقول لسيد عبد الحفيظ لو أشعلت الفتنة تاني بين الجماهير في دولة هتحاسب، واللي هيغلط هيتعاقب”.

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أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك أن خالد بوطيب لاعب الفريق السابق كان عائداً من بطولة كأس العالم وهو مصاب.

وأضاف خلال تصريحات من داخل نادي الزمالك “خالد بوطيب هناك إثباتات بأنه رفض أن يخضع لعملية جراحية تحت إشراف النادي ولكن اللاعب ورفض، وليس لديه أي أموال لدينا”.

وواصل “معروف يوسف كان ينتهي عقدة بعد رحيلنا، وكان يجب على اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن تقوم بحل الأمر ومرتضى منصور ليس له أي أزمة من قريب أو بعيد”.

وزاد “حمدي النقاز لاعب “نصاب” وحصل من الإدارة الماضية على مبلغ 400 ألف دولار، وقلت من قبل أن القضية خاسرة ولم يستمع أحد لي”.

وتابع “بالنسبه لقضية شيكابالا قمت بدفع 5 أقساط وكان يجب أن ندفع 3 فقط، وفي القسط الثالث قام ممدوح عباس بالحجز على أموالنا في البنوك، وتعرضنا للغرامات بسبب عدم ذهاب شيكابالا للبرتغالي”.

واختتم “عقد محمد إبراهيم كان باليورو والعقد كان خاص بالأندية الخارجية وليس للأندية المصرية، وقمنا بتحويل صاحب الخطأ للنائب العام، وغير مسئول عن أي أمور خاصة بالنادي في السابق”.