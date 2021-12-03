« أنا مستقبل وطن وأفتخر».. نواب الأغلبية لـ دوت الخليج: نعتز بانتمائنا لهذا الكيان القوى والأكثر تأثيرًا فى الشارع.. صور

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أطلق نواب وأعضاء حزب مستقبل وطن ، الذى يعد الأكثر اتساعًا من حيث القاعدة الجماهيرية فى مصر، هاشتاج بعنوان « أنا مستقبل وطن وأفتخر» خلال الساعات الأول من صباح اليوم، وهو ما تفاعل معه الملايين فى محافظات.

دوت الخليج

نواب الأغلبية يتحدثون لـ دوت الخليج

حزب مستقبل وطن، صاحب السند الاجتماعي الأقوى فى مصر حاليًا، والذى تنطلق توجهاته بما يساهم في تحقيق التنمية، وإصدار تشريعات هامة تخدم المواطن، يلعب أيضًا دور مجتمعي بالغة الأهمية.

دوت الخليج تواصل بدوره مع عدد من نواب مستقبل لمعرفة سبب الهاشتاج، والذى كثر تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر.

النائب عماد سعد: نعتز بالانتماء بهذا الكيان السياسي القوي

من جابنه قال النائب عماد سعد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب:" لاتوجد أى أسباب سوى الاعتزاز بانتمائنا لكيان سياسي قوي، له تاثيره في الشارع المصري مثل حزب مستقبل وطن، ومن هذا المنطلق قمنا بالتعبير عن هذا الأمر من خلال الهاشتاج.

وأضاف النائب عماد سعد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" إن حزب مستقبل وطن يلعب دورًا مجتمعيًا يشعر به الجميع، فنحن نعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن، ونعلي المصلحة العليا للبلاد، وأعيننا دائما على المواطن المصري للعمل علي تنفيذ متطلباته لكي يحيا حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيا مع الجمهورية الجديدة".

النائب عبدالوهاب خليل: حزب مستقبل وطن ذو توجهات وطنية

النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عبر عن اعتزازه بالانتماء إلى حزب مستقبل وطن، لما يمثله من تطلعات المواطنين فى حياة كريمة ومستقرة.

وتابع النائب عبدالوهاب خليل:" حزب مستقبل وطن ذو توجهات سياسية وطنية بالدرجة الأولى، إذ يعد أحد أهم مكونا صنع السياسات العامة، وإطلاق الهاشتاج نابع من التأكيد على دوره المحوري والمهم فى ترسيخ مواطن الديموقراطية ودعم القيادة الوطنية التى تعمل دومًا على تحقيق التنمية.

واستكمل نائب رئيس الهيئة البرلمانية، عبدالوهاب خليل: نسعى دومًا إلى تحقيق التوازن بين إخراج تشريعات وقوانين تخدم المواطن وتساهم فى تحقيق التنمية، وأيضًا تفعيل الدور المجتمعي.

النائب شحاتة أبو زيد: للحزب دور هام فى تسهيل وخدمات المواطنين

هذا وعلق النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، على تفعيل هاشتاج « أنا مستقبل وطن وأفتخر»، مؤكدًا على أنه يأتي بالتزامن مع مواكبة الحزب للتطلعات الشعبية التى يُسرع فى تنفيذ مطالبها وطموحاتها.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، على دور الحزب المجتمعي فى تسهيل الخدمات وتلبية الاحتياجات للمواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

كما أشار أبو زيد، إلى دور الحزب فى تشجيع التجمع الإنساني، حيث يقوم بتدريب المواطنين على العمل السياسي، وتشجيع المشاركة السياسية، ويساهم فى نمو الشعور بالتكامل الوطني.

صبورة السيد: الحزب يضع المواطن البسيط على رأس أولوياته

وفى حديثها عن الهاشتاج الصادر من أعضار ونواب الحزاب، قالت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، صبورة السيد:" إن للحزب اهتمامات شاملة حيث أنه يضع ملفات التعليم والصحة والشباب والمرأة على قائمة أولوياته، مشيرة إلى أن هذا ينعكس على شموليته الساعية إلى تلبية كافة احتياجات أطياف وفصائل المجتمع المصري.

واستكملت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:" يقوم الحزب على الوصول للمواطن فى المراكز والنجوع والقرى لإعادة بناء الثقة بين الحزب والمواطن".

وأضافت عضو مجلس النواب، صبورة السيد، خلال حديثه لـ دوت الخليج:" إن حزب مستقبل وطن يحمل مسئولية وطنية، إذ يعمل على تحقيق التكامل المؤسسي ودفع عجلة التنمية فى البلاد".

النائب عمرو القطامي: مستقبل وطن مهموم بالمواطن

النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أكد لـ دوت الخليج، عن مدى اعتزازه وفخره بالانتماء لحزب مستقبل وطن، مؤكدًا على أنه يمثل نموذجًا للعمل السياسي الذى ينطلق من توجهات وطنية.

وتابع عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عمرو القطامي، حديثه قائلًا:" إن مخرجات العمل الحزبي فى مصر لم تكن على يرام، حتى بزغ مستقبل وطن، الذى قدم ترتيبًا منطقيًا للعمل المؤسسي القائم على تصعيد الكوادر، وإصدار تشريعات مدروسة وتخدم المواطن".

كما أكد على النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، علي أن حزب مستقبل وطن ليس كلاسيكيا كل رصيده بيانات وتصريحات وشو إعلامي، بل معني منذ اللحظة الأولى بهموم المواطن وحل مشكلاته وتنمية قدرات الشباب فى العمل السياسي.

النائب أحمد دياب يشير إلى الدور الوطني لحزب مستقبل وطن

علق النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، على الهاشتاج الذى انطلق بعنوان " أنا مستقبل وطن وأفتخر"، مشيرًا إلى أن رفعة وعلو البناء المؤسسي للحزب، ساهم فى رفع درجة التأثير والوعي والانتماء لدى المواطنين".

كما أشار النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تضخم فاعلية الحزب تأتي انطلاقًا من دوره الوطني سواء فى التشريع أو تقديم خدمات للمواطنين البسطاء.

وأكد أن حزب مستقبل وطن، يعمل دومًا على ترسيخ العمل المؤسسي القائم على تطوير وتقديم الكوادر المميزة إلى المجتمع.

النائب عمرو عكاشة: مستقبل وطن يدعم مسيرة التنمية

ومن جانبه، أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس النواب، لـ دوت الخليج، على أن الحزب يحمل على عاتقه أن يكون جنديًا من جنود الوطن فى التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية لحماية مكتسباتهم فى الحياة الكريمة.

كما أشار عضو مجلس النواب، عمرو عكاشة إلى رغبة الحزب الدائمة، فى العمل من أجل كل أبناء الشعب المصرى الاصيل، الذى يسعى إلى تحقيق التنمية والنجاح.

النائب عيد حماد: الحزب يتفاعل بقوة مع المواطنين

وفى سياق متصل، قال النائب عيد حماد:" إن عمل الحزب الحاصل فى مختلف الامانات والوحدات الحزبية، يعكس مشاركته الفعالة فى المجتمع والتى تعكس قدرات الكوادر المميزة.

وتابع النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، حديثه قائلًا:" إن دور الحزب فاعل للغاية بشأن الالتحام بالمواطنين وحل مشاكلهم، مؤكدًا على أن ذلك هو دور حزب مستقبل وطن".

كما أشار النائب عيد حماد، إلى أن الحزب يسعى وبشكل دائم إلى المساهمة فى بناء وتقدم الوطن، مشيرًا إنه يدعم الدولة فى خططها التنموية.

النائب أحمد نشأت منصور: للحزب دور فى صنع السياسة

وفي سياق متصل، أكد النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، على دور الحزب البالغ فى مجال صنع السياسية إذ يخرج ويصدر تشريعات هامة، كما أن له دور فى مراقبة الحكومة بما يساهم فى تحقيق التكامل.

كما أشار منصور، عضو مجلس النواب، إلى أن الحزب يقوم بدور هام فى تشجيع الأفراد والمواطنين على المشاركة فى العمل العام.

ولفت النائب أحمد منصور، عضو مجلس النواب، إلى دور البرامج الخدمية المقدمة للجمهور والذى يسعى الحزب إلى تفعيلها بشكل دوري.

وأثنى منصور بكوارد وقيادات الحزب، مؤكدًا على دقة التنظيم وقدرته فى التعامل مع العديد من الملفات المختلفة.

النائب عمرو هندي: حزب مستقبل وطن يساهم فى ترسيخ مواطن الديموقراطية

وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على أن حزب مستقبل وطن ذو توجه سياسي وطني، يدعم مسيرة التنمية ويسعى إلى جانب الجهات التنفيذية إلى تحقيق آمال المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب، عمرو هندي، حديثه لـ دوت الخليج قائلًا:" للحزب دور هام فى ترسيخ مواطن الديموقراطية ودعم القيادة الوطنية".