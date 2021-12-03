رئيس الطائفة الإنجيلية: ملتزمون بالدور الوطنى تجاه ذوى الاحتياجات الخاصة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أهمية الالتزام بالدور الوطنى والمسئولية المجتمعية تجاه الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن تعزيز ودعم حقوقهم كافة، وتفعيل دورهم كمكوِّن أساسى فى مسيرة التنمية والنهضة الشاملة.





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