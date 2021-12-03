محافظ أسوان يشدد على ضرورة استثمار دور المرأة بالمجتمع

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع أعضاء المجلس القومى للمرأة برئاسة مقرر فرع المجلس الدكتورة هدى مصطفى؛ لبحث الجهود التى تمت فى الفترة الحالية من خلال توفير فرص عمل كريمة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وأيضًا مكافحة العنف ضد المرأة.
وأكد عطية، تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التى تقوم بها المرأة داخل قرى مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوقوف على المشروعات التى قامت بها بعض السيدات بعد حصولهن على قروض من الجهاز ونجاح هذه المشروعات فى زيادة دخل الأسر المستهدفة.
وأشار المحافظ إلى أن اللقاء تناول استعراض تنفيذ بروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة والأزهر الشريف ممثلًا فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية؛ حيث سيبدأ تنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة فى الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر الجارى ضمن الجهود المبذولة لاستعادة المفاهيم الأسرية السليمة ونشر الوعى المجتمعى لمواجهة الظواهر السلبية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية.
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