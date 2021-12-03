غدًا .. بث مباشر من النيابة العامة لأداء دفعة 2018 اليمين القانونية

جدة - نرمين السيد - تعلن النيابة العامة إذاعتها على الهواء مباشرة جانبًا من حفل مراسم أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية.



جدة - نرمين السيد - تعلن النيابة العامة إذاعتها على الهواء مباشرة جانبًا من حفل مراسم أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية. وقالت النيابة فى بيانها، إن الحفل سوف يتم بثه عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" غدًا السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجارى فى تمام الساعة واحدة ظهرًا.

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