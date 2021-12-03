والدة بطلة العالم فى الكاراتيه: مقاتلة.. وقلبى كان بيتقطع وهى بتلعب مصابة

جدة - نرمين السيد - علقت الدكتورة وردة يوسف أستاذ متفرغ فى كلية تمريض جامعة القاهرة، ووالده سهيلة أبوإسماعيل، على مشهد إصرار ابنتها على استكمال بطولة العالم فى الكاراتيه رغم إصابتها بقطع فى الغضروف، قائلة: "عارفة إن سهيلة مقاتلة جدًا، وده مش وليد لحظة".





وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن ابنتها تمارس الكاراتيه منذ 20 عامًا، مؤكدة أن حصولها على الميدالية الذهبية تتويج لمصر وللاتحاد ولمجهود سنين طويلة، متابعة: "قلبى كان بيتقطع بس عارفة بنتى بتعمل إيه، والحمد لله". ووجهت نصيحة للمصريين قائلة: "الرياضة لا تؤثر على الدراسة، وتبنى فى الشخصية أشياء كثيرة، وبتخلى الإنسان شخص مختلف".

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