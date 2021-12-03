الأرصاد: غدا ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب المحافظات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبوءات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الغد سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية، لتسجل درجة الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة 23 درجة، وعلى شمال الصعيد 24 درجة، وجنوب الصعيد 28 درجة.





وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، أن الطقس سيكون معتدل خلال ساعات النهار، وستنشط بعض الأتربة مما يقلل من الرؤية على الطرق، داعيا أصحاب الأمراض الصدرية عدم التعرض لهذه الأتربة. وأوضح أنه مع حلول الليل ستشهد مناطق من أقصى غرب البلاد سقوط أمطار خفيفة وقد تمتد إلى بعض المناطق من الإسكندرية، ولن تتأثر باقى أنحاء الجمهورية بالأمطار. لافتًا إلى أن الطقس سيشهد انخفاضا فى درجات الحرارة بداية من يوم الأحد، داعيا إلى عدم تخفيف الملابس.

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