تجديد جواز السفر المصري وكيفية الحصول علي جواز بدل تألف من القنصلية المصرية في السعودية

تجديد جواز السفر المصري هو شئ هام عند الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ عدد المصريين علي الأراضي السعودية العاملين في شتي المجالات اكثر من عشرة مليون وافد مقيم في المملكة،حيث تعتبر الجالية المصرية اكبر الجاليات الموجودة في المملكة، ولسبب حجم الجالية المصرية الكبير تقدم القنصلية المصرية في المملكة الكثير من الخدمات الحيوية التي تهم شريحة كبيرة من المصريين المقيمين في السعودية، ولكي يحصل المواطن المصري المقيم في السعودية على أي من خدمات المعاملات القنصلية المصرية، لابد في البداية من تجهيز بعض المستندات والوثائق الرسمية، ومن أهم خدمات المعاملات القنصلية تجديد جواز السفر المصري بالسعودية أو الحصول على جواز سفر بدل تألف أو بدل فاقد وهذه ما سوف نقوم برصده لكم في السطور التالية.

تجديد جواز السفر المصري من القنصلية في السعودية

وأوضحت القنصلية المصرية في المملكة العربية السعودية عن خطوات تجديد جواز السفر الخاص بالمقيمين المصرين في السعودية وتكون الخطوة الأولي بعد الذهاب إلى القنصلية المصرية في مدينة الرياض تعبئة نموذج قيد مواطن مصري الذي تعطيه لك القنصلية ويجب إدخال البينات فيه بشكل صحيح وعلي النحو التالي:

الاسم بالكامل باللغة العربية.

الاسم الكامل باللغة الإنجليزية ثم اختيار جنس المواطن ذكر أو أنثى.

إدخال تاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة.

ثم اختيار الديانة سواء كنت مسلم أو مسيحي، وكتابة الرقم القومي.

ثم كتابة جهة الميلاد من حيث اسم المحافظة.

وكتابة المؤهل الدراسي.

إدخال رقم الهاتف الجوال، بشرط أن يكون داعم لبرنامج واتس أب.

كتابة العنوان في مصر بشكل صحيح ودقيق

وشرط أساسي أن يكون العنوان مدون في الرقم القومي وجواز السفر.

كتابة العنوان في المملكة العربية السعودية.

كتابة رقم الإقامة.

وكتابة المهنة باللغة العربية كما هي في جواز السفر والرقم القومي.

ثم كتابة المهنة باللغة الإنجليزية كما هي مدونة على جواز السفر والرقم القومي.

كتابة اسم أحد الأقارب أو المعارف في مصر.

ثم إدخال رقم هاتف أحد المعارف أو الأقارب في مصر.

ومن المهم كتابة اسم أحد المعارف في المملكة، ورقمه أيضًا.

وفي النهاية قم بالنقر على إنشاء وطباعة النموذج.

كيفية الحصول علي جواز سفر بدل تألف من القنصلية المصرية

ولأهمية هذا الأمر الذي يعتبر من اهم المستندات التي يجب أن يحافظ عليها كل مقيم خارج بلدة ويبعد عنه كل العوامل التي من الممكن أن تؤدي لتلفه أو لإفساد البيانات المدونة بجواز السفر، ولكن إذا لأقدر الله تعرض جواز السفر للتلف لأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالة تتيح القنصلية المصرية في السعودية الحصول علي جواز سفر جديد ولكن بعد اتباع بعض الخطوات الهامة وهي كما يلي:

إحضار أصل جواز السفر التألف، مهما كانت حالة التلف. تقديم صورة توضح صفحة البيانات به إذا كان التلف من الممكن اخذ صورة للجواز بشكل واضح. في حالة تلف جواز السفر بشكل كبير حتى أصبحت صفحة البيانات مشوشة ففي هذه الحالة لابد من تقديم بعض الأوراق الرسمية المصدق عليها من جانب الجوازات السعودية. حالة التجنيد الخاص بمقدم الطلب سواء قام بأدائها، أو معفي منها. إذا حدث تلف كامل غير قابل للإصلاح، ففي هذه الحالة يتم إصدار جواز سفر جديد، ولكن تكن فترة صلاحيته عام واحد فقط. ولكي تكون صلاحية الجواز سبع سنوات لابد أن يتم إرسال أوراق المواطن الرسمية إلى الجهات المختصة وإلى مكتب الجوازات، ليتم الحصول على الموافقة. حضور المواطن المصري بشخصة إلى القنصلية المصرية لتقديم كل الأوراق المذكورة. إما في حال استلام جواز السفر من القنصلية تم أتاحته الاستلام لكل من الزوج والزوجة، أو الأبناء، أو الأشقاء.

الجدير بذكر أيضا أن السلطات السعودية بتوضيح المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية في المملكة وهذا الأمر كان شئ أساسي عند كثير من المقيمين في المملكة من مختلف الجنسيات.