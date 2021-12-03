الأرصاد تحذر المواطنين طقس سيء وتعلن توقعات تساقط الأمطار في الساعات القادمة

الأرصاد تحذر المواطنين طقس سيء ، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر توقعات حالة الطقس في الساعات القادمة، وخلال الأسبوع القادم بأكمله، وفقًا لما أوضحته خريطة الظواهر الطبيعية، وتحديدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حيث أشارت الهيئة أن الطقس من المتوقع أن يكون شبه معتدل على منطقة جنوب سيناء، ولكن في المقابل يكون الطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، حيث انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة عن الأيام الماضية، ولذلك ناشدت المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب الملابس الخفيفة.

الأرصاد تحذر المواطنين

أشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تتساقط شبورة مائية على بعض المناطق وخاصة من الساعة الخامسة فجرًا وحتى السابعة على العديد من الطرق المؤدية من وإلى محافظة القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى مدن القناة، وأكدت الهيئة إلى أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح في غرب البلاد على فترات متقطعة، ونشرت الهيئة عبر صفحتها توقعات الطقس خلال الايام القادمة بداية من السبت الرابع من ديسمبر 2021، كما يكون هناك أتربة عالقة تظهر أثناء النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

الطقس المتوقع السبت 4/12/2021

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع هبوب الكثير من الأتربة على مناطق القاهرة والوجه البحري، على فترات متقطعة من اليوم، مع وجود نشاط زائد للرياح على مناطق السواحل الشمالية، الغربية، وتكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة على الكثير من الفترات، وتزداد التوقعات بتساقط الأمطار يوم الأحد الخامس من ديسمبر مع زيادة نشاط الرياح أيضًا على السواحل الشمالية، ولذلك ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة التأني وأخذ الحيطة أثناء القيادة وخاصة في فترة الشبورة المائية، بسبب الطقس السيء.

حالة الطقس طوال الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية في مصر أنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل بداية من منتصف الأسبوع يوم الاثنين السادس من ديسمبر، وجود شبورة مائية قوية تبدأ من الخامسة صباحًا وتظهر بوضوح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد، مع وجود فرص متوسطة لتساقط الأمطار الخفيفة نظرًا لزيادة مستوى الرياح على مناطق السواحل الشمالية.