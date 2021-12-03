/664138/كأس-العرب-الإمارات-تخطف-فوز-ثمين-من-موريتانيا

حقق المنتخب الإماراتي فوز صعب على نظيرة العربي منتخب موريتانيا، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت أحداث المباراة بين المنتخبين على العديد من الفرص المهدر في اللقاء، ليأتي المنتخب الإماراتي بهدف المباراة والفوز في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء.

وجاء مدافع منتخب موريتانيا بخطأ في ادح في نهاية المباراة، من خلال محاول تشتيت الكرة من أمام مرماه القادمه من الجانب الأيمن ولكنه يفشل ويهديها لمهاجم الإمارات ويسكنها الشباك.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا

ونجح لاعب الزمالك أن يقدم لقاء مميز، وأستطاع أن يسجل هدفين بشكل رائع وساهم بشكل كبير في فوز تونس بخماسية مقابل هدف.

أهداف المباراة:

وافتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.

تشكيل منتخب تونس في المباراة:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفي.

خط الدفاع: بلال العيقة، ياسين مرياح، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:فخر بن يوسيف، بن رمضان، بن حميدة، فرجاني ساسي. فراس بالعربي، حنبعل مجبري

في الهجوم: سيف الدين الجزيري.