مهرجان جلوبال الفني يُكرم الفنان ماجد المصري

/664139/مهرجان-جلوبال-الفني-يكرم-الفنان-ماجد-المصري

كرمت إدارة مهرجان جلوبال الفني بالعراق، الفنان ماجد المصري، اليوم الجمعة لتميز أعماله السينمائية والدرامية، وذلك بحضور كلا من الفنان مصطفى قمر وهالة صدقى ونهال عنبر وبوسى شلبى وداليا البحيرى والإعلامى طارق علام.

تحيا مصريرصد تكريم ماجد المصري بمهرجان جلوبال الفني

واحتفل الفنان ماجد المصري في وقت سابق بذكرى ميلاد زوجته من خلال اهدائها «يخت»، في حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين خلال تواجدهم فى مدينة العلمين الجديدة.

ظهر ماجد المصر على متن يخت ممسك بصورتة زوجته مكتوب عليها بعض العبارات الرومانسية "ميجو ورانا.. حب للأبد"، في وسط مياه البحر والبلالين، وتفاعل عدد كبير من الجمهور على طريقته من التعبير عن حبه لزوجته.

ماجد المصري يخوض السباق الرمضاني 2022 ببابلو

ويواصل الفنان ماجد المصري التحضيرات لمسلسله الدارمي الذي من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني 2022 تحت اسم «بابلو» وبدأت تلك التحضيرات بتغيرات شكلية وبدنية يعمل عيلها الفنان خلال الفترة الحالية.

وكشف ماجد المصري عن تفاصيل مسلسل «بابلو» اذ أنه من المقرر أن ينتمي إلى الدراما الإجتماعية من خلال مناقشة العديد من القضايا التي تمس المجتمع على رأسها قضية انتشرت في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ وهي «الإتجار بالبشر» ويشار إلى انطلاق تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل بابلو

وتواصل الجهة المنتجة للعمل ترشيح الفنانين المشاركين في بطولة المسلسل، الذى تبلغ حلقاته 30 حلقة، للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2022، ومسلسل «بابلو» من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في إنتاجه ممدوح شاهين، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن ويحتوي العمل على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية.