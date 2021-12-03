/664140/الجزيري-يقود-تشكيل-تونس-أمام-سوريا-بكأس-العرب

أعلن منذر الكبير المدير الفني لمتخب تونس، عن تشكيل فريقه لمواجهة سوريا، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتواجد العديد من نجوم اندية الدوري المصري في المنتخب التونسي، والتي تشارك بشكل أساسي وبكل قوة، وعلى رأسهم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، وعلي معلول لاعب النادي الأهلي، وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز.

ويقود سيف الدين الجزيرى نجم الزمالك هجوم منتخب تونس فى مباراة الليلة، بينما يجلس على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى على مقاعد البدلاء، كما يتواجد فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز فى التشكيل الأساسي لنسور قرطاج.

تشكيل منتخب تونس امام سوريا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: بن حميدة - غيلان شعلالي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فرجاني ساسي- فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي- حنبعل مجبري- سيف الدين الجزيري.