/664141/عرض-فيلم-تماسيح-النيل-لخالد-الصاوي-في-هذا-الموعد

يستعد صناع فيلم «تماسيح النيل» الذي يخوض بطولته الفنان الكبير خالد الصاوي، بجانب عدد من نجوم مسرح مصر، لعرض العمل في بداية السنة المقبلة.

دوت الخليج يرصد موعد عرض فيلم «تماسيح النيل»

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف الحقيقة، ومن المقرر عرضه في 26 يناير المقبل.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

فيلم «تماسيح النيل» من بطولة خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين، ولمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، إنتاج دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

مرض الفنان خالد الصاوي

وسبق وأن كشف الفنان خالد الصاوي أخر تفاصيل حالته الصحية بعدما ظهر قبل فترة على كرسي متحرك موضحا أنه تعرض لإنزلاق غضروفي لكنه مر بأصعب أيام حياته بسببه، فقال في مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي شريف عامر: “فجأة كأن تكة صغيرة حصلت في الظهر وزاد أوي الآلم واخد من نص الوسط لغاية القدم في الرجل اليمين، أول كام يوم كنت في عذاب، قضيت أسبوع في عذاب حقيقي”.

التفاصيل الكاملة لأزمة خالد الصاوي الصحية وسر ظهوره على كرسي متحرك

واستكمل حديثه موضحا أزمته الصحية للجمهور: “اختصار عندي التهاب في عصب رجلي اليمين، مزعج بس مش خطر، وخلال 3 أيام يعود الشقي بقي بامرالله، ولما قعدت عالكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو، ولما شفت الصورة حسيت بشي بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة فقلقتكم بلا داعي، سوري جدًا أهم شىء أن اللي بيننا كل مرة يثبت أصالته، أحبكم أكثر مما تتسع العبارة”.

وتابع: “عشت أسبوع لن أنساه ولا أتمناه حتى لأعدائي، وتم التشخيص أن لدي انزلاق غضروفي في نفس الموضع الذي كنت أجريت فيه جراحة انزلاق غضروفي، والدكاترة أجمعوا أن اقتراح الجراحة الآن مرفوض تماما”.