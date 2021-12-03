مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات يشارك فى المنتدى الإفريقى لثقافة السلام

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فى أعمال النسخة الثانية لبينالى لواندا - المنتدى الإفريقى لثقافة السلام، والذى تستضيفه حكومة أنجولا بالتعاون مع منظمة اليونسكو والإتحاد الإفريقى، كما حضر محمد صفوت، سفير مصر لدى أنجولا.





شهدت الجلسة الافتتاحية للبينالى كلمات لرئيس أنجولا وعدد من الرؤساء الأفارقة، وتناول مدير عام مركز القاهرة الدولى فى كلمته خلال اليوم الأول من الاجتماع دور مصر كدولة داعية للسلام انطلاقًا من تراثها الممتد عبر التاريخ والذى امتزجت فيه الحضارات والأديان.

كما تطرق إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذى تطرق إلى دور الفنون والثقافة والتراث فى دعم جهود السلم فى القارة الإفريقية خلال نسخته الثانية فى شهر مارس الماضى، بمناسبة احتفال الاتحاد الإفريقى بعام الفنون والثقافة والتراث.

وأكد مدير عام مركز القاهرة كذلك على أهمية نهج منع النزاعات ومعالجة جذورها كركيزة أساسية لثقافة السلام فى إفريقيا بالإضافة إلى أولوية مكافحة الارهاب ومنع التطرف المؤدى إليه.

على صعيد آخر، استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والمسؤولة عن قطاع الثقافة فى أنجولا، السفير أحمد عبد اللطيف على هامش البينالي، وأشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين وعبرت عن سعادتها بمشاركة مصر فى البينالى وتطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافى بين بينالى لواندا ومنتدى أسوان.

من جانبه، أعرب مدير عام مركز القاهرة الدولى، عن تقدير الجانب المصرى للرسالة المسجلة التى شارك بها رئيس أنجولا فى النسخة الثانية لمنتدى أسوان، واستعرض الخطوات التى تمت منذ ذلك الحين لدعم التعاون بين المحفلين اللذين تم اطلاقهما فى عام 2019، ومنها انضمام مركز القاهرة بصفته السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان إلى تحالف شركاء البينالى.

كما تم مناقشة سبل البناء على نتائج النسخة الثانية لبينالى لواندا، فى إطار التحضير الجارى للنسخة المقبلة من منتدى أسوان والتى المقرر لها العام المقبل.