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شهدت الجلسة الافتتاحية للبينالى كلمات لرئيس أنجولا وعدد من الرؤساء الأفارقة، وتناول مدير عام مركز القاهرة الدولى فى كلمته خلال اليوم الأول من الاجتماع دور مصر كدولة داعية للسلام انطلاقًا من تراثها الممتد عبر التاريخ والذى امتزجت فيه الحضارات والأديان.
كما تطرق إلى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والذى تطرق إلى دور الفنون والثقافة والتراث فى دعم جهود السلم فى القارة الإفريقية خلال نسخته الثانية فى شهر مارس الماضى، بمناسبة احتفال الاتحاد الإفريقى بعام الفنون والثقافة والتراث.
وأكد مدير عام مركز القاهرة كذلك على أهمية نهج منع النزاعات ومعالجة جذورها كركيزة أساسية لثقافة السلام فى إفريقيا بالإضافة إلى أولوية مكافحة الارهاب ومنع التطرف المؤدى إليه.
على صعيد آخر، استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والمسؤولة عن قطاع الثقافة فى أنجولا، السفير أحمد عبد اللطيف على هامش البينالي، وأشادت بالعلاقات المتميزة بين البلدين وعبرت عن سعادتها بمشاركة مصر فى البينالى وتطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الثقافى بين بينالى لواندا ومنتدى أسوان.
من جانبه، أعرب مدير عام مركز القاهرة الدولى، عن تقدير الجانب المصرى للرسالة المسجلة التى شارك بها رئيس أنجولا فى النسخة الثانية لمنتدى أسوان، واستعرض الخطوات التى تمت منذ ذلك الحين لدعم التعاون بين المحفلين اللذين تم اطلاقهما فى عام 2019، ومنها انضمام مركز القاهرة بصفته السكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان إلى تحالف شركاء البينالى.
كما تم مناقشة سبل البناء على نتائج النسخة الثانية لبينالى لواندا، فى إطار التحضير الجارى للنسخة المقبلة من منتدى أسوان والتى المقرر لها العام المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات يشارك فى المنتدى الإفريقى لثقافة السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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