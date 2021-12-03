إزالة 34 قفصا سمكيا على نهر النيل فى كفر الشيخ «صور» 

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جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملة عن إزالة 34 قفصًا سمكيًا، بمشاركة عدد من المعدات والحفارات المحملة على صنادل، للقيام بأعمال الإزالة الفورية للأقفاص السمكية فى نطاق محافظة كفر الشيخ.
ووجه جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقيادات الأمنية برئاسة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وشرطة المسطحات، وكل المشاركين فى الحملة، ومناشدًا أهالى المحافظة بالحفاظ على نهر النيل، وعدم التعدى عليه بأى صورة من صور التعدى، لأنه المصدر الرئيسى للمياه فى مصر، ويجب الحفاظ على كل قطرة من مياهه.
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