الإفتاء توضح حكم الذبح عند شراء شىء جديد

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن المسلم لا يجب عليه ذبح شىء عند شراء سيارة جديدة، أو أى شىء آخر، ولكن يُستحب له أن يفعل ذلك -وغيره من الصدقات والأعمال الصالحة- بنية شكر الله عزّ وجلّ على ما أنعم به عليه.





واستدلت الدار، على ذلك بقول الله تعالى: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ"، وقول النبي ﷺ: "اللهُمَّ اجْعَلْنِي أُعْظِمُ شُكْرَكَ، وَأُكْثِرُ ذِكْرَكَ". وتابعت عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "من المعلوم أن ذبح الذبائح وإقامة الولائم من جملة الطاعات التي يمكن للعبد أن يشكر ربه على النعم من خلالها، فهما من الأمور المندوبة شرعًا، ومن أسباب دوام النعمة، ولذلك قالوا: الشكر قيْدُ النعمة".

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