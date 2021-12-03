المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات تستضيف يوم التحدى لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على رعاية الوزارة لأصحاب الهمم وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترحب دائمًا بدعم أصحاب الهمم ومتحدى الإعاقة للاندماج فى المجتمع باعتبارهم أحد العناصر المهمة فى تشريف اسم مصر عاليًا خلال المنافسات القارية والعالمية على المستويات الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية.





جاء ذلك خلال الحفل الرياضى للأطفال ذوى الهمم، الذى استضافته المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، اليوم الجمعة، تحت عنوان "يوم التحدى" بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وقال الدكتور صبحى إن الوزارة ترعى أصحاب الهمم من أبناء الوطن فى ظل دعم القيادة السياسية لأصحاب الاحتياجات الخاصة باعتبار أن العام القادم هو عامهم بناءا على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذى يوليهم كل رعاية واحترام.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بذوى الهمم وإعلان 2022 "عام ذوى الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة"، أكد الدكتور صبحى على الاهتمام بيوم التحدى لذوى الهمم داخل المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات وتنفيذ كل رغباتهم لاضفاء جو البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وأولياء أمورهم.

وحرصت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات على فتح أبوابها اليوم أمام كل الزوار لحضور الاحتفال، الذى أقيم على ملاعب المدينة بحضور أولياء أمور ذوى الهمم، الذين أبدوا سعادتهم بهذا الاستقبال الرائع والتنظيم المتميز من جانب القائمين على المنظومة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات فى حضور محمود فوزى رئيس مجلس الأمناء بالمدينة والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذى للمدينة وكل مديرى الإدارات.

كما حرصت جمعية رسالة على التنظيم والتنسيق الجيد والتعاون المثمر مع مسؤولى المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات للاحتفال معًا بيوم التحدى بمناسبة اليوم العالمى لذوى الهمم.

وأقيم الحفل تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بهدف توعية المجتمع بظروف متحدى الإعاقة فى مصر وذلك بمشاركة 130 من ذوى الهمم فئة المكفوفين.

وشهد الحفل فقرات ترفيهية ورياضية بين ذوى الهمم بحضور حسن الغندور رئيس حى الأسمرات والدكتور طه جمال مدير النشاط الاجتماعى بالمدينة.