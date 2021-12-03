هيئة الرعاية الصحية تبرز إنجازاتها خلال أسبوع «فيديو وصور»

جدة - نرمين السيد - واستهلت "رعاية نيوز" بإطلاق الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فعاليات الملتقى السنوى الثانى لهيئة الرعاية الصحية "فلنبنِ معًا مستقبل صحة مصر" 2021، بحضور محافظ الإسماعيلية وممثلين عن الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، علاوة على ممثلين عن هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى إعلان الدكتور أحمد السبكى، عن أبرز إنجازات الهيئة خلال عامين تحت شعار "عامان من الإنجازات"، وأبرزها تقديم 8 مليون خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بـ 3 محافظات خلال عامين، وإطلاق أول منصة رقمية تفاعلية Care Connect للتواصل بين مقدمى الخدمة الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

كما لفتت رعاية نيوز، أنه خلال الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية 2021، تم تسليم جوائز للقائمين على اعتماد منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، إضافة إلى الـ 7 جوائز للعناصر الأكثر تميزًا، ضمن القوى البشرية من العاملين بالهيئة.

وأشارت النشرة الدورية، إلى استقبال أول مريض إنجليزى خلال فعاليات الملتقى السنوى للهيئة، مستعرضًا تجربته فى العلاج بمستشفيات الهيئة، لافتة إلى ورش العمل التى ضمها الملتقى السنوى الثانى لهيئة الرعاية الصحية، فى مجال الرعاية الصحية والصيدلة والتمريض ومهارات التواصل، واختتم الملتقى السنوى الثانى للهيئة العامة للرعاية الصحية أعماله، استعراض دور التحول الرقمى فى تقديم الخدمات الصحية ودعم مقدمى الخدمة الطبية ، وعرض إنجازات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وتابعت النشرة الدورية، بإصدار الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، قرارًا برقم (91) لسنة 2021، بتشكيل المجلس الطبى الاستشارى للهيئة بهدف ضبط وتنظيم الآداء الطبى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية يضم نخبة من الخبراء والاستشاريين فى المجالات الطبية المختلفة.

واستكملت النشرة، باستعراض تفاصيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برقم (45)، والذى تم خلاله الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء شركة قابضة تحت مسمى (رعاية مصر) للعمل فى مجالات الرعاية الصحية، والموافقة على بإجماع مجلس الإدارة على مقترح إنشاء معهد "رعاية الفنى للتمريض" بفايد.

وتابعت "رعاية نيوز"، باستقبال رئيس هيئة الرعاية الصحية، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشة قضايا الرعاية الصحية للشباب والمراهقين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما استعرضت "رعاية نيوز" أبرز الحزم العلاجية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمستشفيات هيئة الصحية، وتشمل نجاح أول عملية تبديل صمام بالقسطرة بتقنية (التافى) بالمجمع الطبى بالإسماعيلية لمُسِن تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، نجاح مستشفى طيبة التخصصى بإسنا بالأقصر، من إجراء 30 قسطرة قلبية خلال يومين فقط، وإجراء عملية جراحية لطفل فى السادسة من عمره يعانى من تآكل نكروزى برأس عظمة الفخذ الأيسر "Perthe's disease" بمستشفى حورس التخصصى.

واستكملت رعاية نيوز، بالإعلان عن تشغيل عيادة الأشعة التداخلية بمستشفى طيبة التخصصى، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة إسنا، واستمرار فعاليات حملة الفحص الطبى السنوى لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد تحت شعار "انزل واطمن"، حتى منتصف ديسمبر الجارى.

وأخيرًا أشارت النشرة الدورية، إلى حاجة الهيئة العامة للرعاية الصحية لاستقطاب كوادر للعمل كأعضاء بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية برئاسة الهيئة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات "الأقصر، بورسعيد، الإسماعيلية"، وذلك عن طريق الندب ومن أصحاب الخبرات.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا