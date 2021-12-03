التشكيل المثالي لشهر نوفمبر من قبل رابطة الأندية المحترفة «صور»

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كشفت رابطة الأندية المحترفة، عن التشكيل المثالي لشهر نوفمبر، بالدوري الممتاز، من قبل ااختيار الجمهور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت رابطة الأندية، بالتشكيل المثالي من قبل اختيار الجمهور، وتواجد ثلاث لاعبين، من كل فريق كحد أقصى.

فرض مهاجم نادي فيوتشر إف سي، نفسه بقوة على جمهور الكرة المصرية، بعد تقديم شهر قوي، وسجل تهديفي عالي، وبجانب ذلك بالمنتخب الأول.

وتواجد في التشكيل المثالي من النادي الأهلي خلال شهر نوفمبر، على تواجد على معلول، وأليو ديتنج، وبيرسي تاو.

ومن الزمالك تواجد محمود الونش بقوة في التشكيل المفالي من القلعة البيضاء، بجانب أحمد سيد زيزو.

التشكيل المثالي لشهر نوفمبر:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: علي معلول – محمود الونش – أحمد ياسين – أسامه إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج – مهند لاشين – وليد الكارتي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو – بيرسي تاو – أحمد رفعت.

لاعب الجولة السادسة:

ونجح الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي من الظهور بقوة في الجولة السادسة بالدوري مع فريقه، أمام سموحة، ويسجل هدفي في المباراة.

وتوج بيرسي تاو للمرة الثانية بلاعب الجولة بالدوري المصري الممتاز، منذ انضمامه للقلعة الحمراء في بداية الموسم الجاري، بالإنتقالات الصيفية.

نتيجة مباراة الأهلي وسموحة

انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، لصالح المارد الأحمر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواصل النادي الأهلي بهذا الفوز، التربع على صدارة الدوري الممتاز، بالعلامة الكاملة في بطولة الدوري حتى الأن.

وجاء هدف أيمن أشرف بعد إهدار بدر بانون ضربة جزاء في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، ليضرب أشرف بالهدف الأول من خلال تمريرة رائعة من حسين الشحات وضعت أيمن أشرف في انفراد تام بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.