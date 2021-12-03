19 ديسمبر .. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى البحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، الدكتور تامر مرعى، أنه سيتم اطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الجارى وعلى مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات باستخدام التطعيم الفموى"سابين" وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية الصحية للأطفال.





وأضاف مرعى فى بيان لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحرالأحمر تستهدف تطعيم 64 ألفًا و229 طفلًا وطفلة على مستوى المحافظة. وذكر وكيل الوزارة أن الحملة تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، من خلال 311 فريقًا طبيًا مدربًا على أعلى مستوى منهم 66 فريقًا ثابتًا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و245 فريقًا متحركًا، من شقة إلى شقة بالمدن والقرى والتوابع والوديان لضمان الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.

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