الإنتاج الحربى: التفاوض على إنتاج مدفعية ثقيلة ستكون مفاجأة للجهات العالمية

جدة - نرمين السيد - وتحدث المهندس محمد أحمد مرسى، عن الرسائل التى قام معرض مصر الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" بإيصالها، موضحًا أن أولى هذه الرسائل هى أن مصر لديها إمكانيات تكنولوجية متقدمة فى مجال الصناعات العسكرية والأنظمة الدفاعية المختلفة، وأن مصر دولة آمنة مستقرة وتستطيع إقامة هذا النوع من المعارض الدولية سواء تنظيميا أو بمحتوى تكنولوجى متميز من خلال مشاركة شركات عالمية كبرى فى مجال الصناعات العسكرية، إضافةً إلى رسالة أخرى حول مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة مع الدول الأخرى، والدليل على ذلك زيادة مشاركة المزيد من الشركات خلال هذا العام والتى بلغ عددها 386 شركة فى هذه النسخة من المعرض بدلا من 276 شركة فى إيديكس 2018، والمعرض الحالى شارك فيه نحو 42 دولة و30 ألف زائر وهذا دليل على تميز العلاقات المصرية الدولية.

وأوضح أنه يتم التفاوض على إنتاج نوع من المدفعية الثقيلة لم تُنتج من قبل فى مصر أو المنطقة العربية أو الإفريقية، مشددًا على أنها ستكون مفاجأة للجهات التصنيعية العالمية، موضحًا أن الوزارة نجحت فى إنتاج ذخيرة هذا المدفع وستنجح فى إنتاج المدفع، لافتاً إلى أن المدرعة سينا 200 التى شاركت الوزارة خلال "EDEX 2021" بها كانت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم تنفيذ التوجيه خلال عامين فقط.