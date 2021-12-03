جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم، باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يوافق 3 ديسمبر من كل عام، وتعتبر مصر من أوائل الدول التى تحرص على دعم حقوق ذوى الإعاقة، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسؤولية حكم مصر، وهو يحمل على عاتقه حماية هذه الفئات ورعايتهم.





وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" اهتمام الدولة بذوى الإعاقة حيث إن الرئيس السيسى حرص على تكريم ذوى الهمم لدورهم المهم فى بناء الدولة، كما وفرت كود الإتاحة الهندسى لذوى الهمم بالمنشآت الشبابية والرياضية. وذكر الفيديوجراف أن التأمين الصحى الشامل غطى ذوى الهمم على مستوى الجمهورية فضلا عن تقديم الخدمات الصحة النفسية فى العيادات الصحية الشاملة، وتوفير الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية بأسعار رمزية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يوم ذوى الهمم.. متحدو الإعاقة شريك أساسى فى بناء المجتمع (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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