استكمال أعمال رصف شارع مراد فى الجيزة «فيديو»

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية. وفى سياق منفصل، واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير ميدان الجلاء، ليظهر بالشكل الحضارى بالتوازى مع أعمال التطوير الشاملة التى تشهدها شوارع النيل السياحى، ومراد والتحرير وهى المحاور المؤدية للميدان.

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