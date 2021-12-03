بث مباشر.. كلام فى السياسة يفتح ملف استعدادات الصحة لمواجهة متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - يناقش الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، خلال حلقة اليوم من برنامجه "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، استعدادات وزارة الصحة لمواجهة تحور فيروس كورونا "أوميكرون"، كما يناقش البرنامج هل يدخل العالم موجة إغلاق جديدة؟





ويستضيف البرنامج الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، والدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، ومحمد نجم الباحث الاقتصادى. كما يستضيف البرنامج، أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد سالمان أستاذ المناعة وعضو الفريق العلمى لجامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا. يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".

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