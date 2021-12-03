نوة قاسم.. الأرصاد: نشاط رياح على بعض المحافظات

قال محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية إن غدا سيشهد ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، بمعدل درجة أو درجتين عن اليوم خلال فترات النهار، إلا أن الطقس يبقى معتدلاً فى تلك الفترات، مع وجود بعض الأتربة العالقة فى الهواء.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع على قناة "dmc": "فى فترات الليل غدا سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة يمكن أن تمتد فى أقصى غرب البلاد، وإلى مناطق بالإسكندرية فى ساعات متأخرة من الليل، وباقى محافظات الجمهورية لن تتأثر بشكل كبير".

وتابع: "نوة قاسم تبدأ غداً بنشاط رياح على بعض المحافظات وينتهى بسقوط الأمطار فى ساعات الليل المتأخرة، وتستمر هذه النوة، حتى نهاية الأسبوع حتى يوم الأحد، ويمكن أن تمتد إلى شرق البلاد وهى أمطار متوسطة على فترات متقطعة".

وتابع: "أسماء النوات كان بسبب بعض البحارة القدامى ممن كانوا يركبون البحر بالإسكندرية، فكانوا يربطون حالات عدم استقرار الطقس بأسماء بعض البحارة، وقد لا تكون أسماء النوات مرتبطة بحالة عدم استقرار الطقس"