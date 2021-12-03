النيابة الإدارية تعلن مواعيد التسجيل لوظيفة معاون دفعتي 2019-2020

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية لدى دفعتي 2021-2020 كما أفصحت عن الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الأفراد المتقدمين للالتحاق بوظيفة المعاون، وجاء ذلك ضمن إطار الجهود الذي تبذلها الهيئة لقبول دفعة جديدة من وظيفة المعاونين الجدد ممن التحقوا بكليات الحقوق في الجامعات المصرية وكلية القانون وكلية الشريعة إلى جانب كلية الشرطة.

موعد التسجيل في وظيفة معاون نيابة إدارية لدفعتي 2019-2020

أعلنت هيئة النيابة العامة عن موعد التسجيل في وظيفة معاون النيابة الإدارية لدفعتي 2019-2020، والذي سيبدأ في يوم الثلاثاء 7 ديسمبر حتى يوم 13 من شهر ديسمبر لعام 2021 للطلاب من دفعة 2019 لدى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة الإدارية، في حين أن موعد التسجيل لدى دفعة 2020 ستبدأ من يوم 18 من شهر ديسمبر لعام 2021 وحتى يوم 24 من نفس الشهر على نفس الموقع.

خطوات التقديم على وظائف النيابة الإدارية

كما أعلنت النيابة العامة عن الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية لدى دفعتي 2019-2020:

قم بزيارة بوابة تقديم طلبات التعيين.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية التي يحتاجها الموقع إلى جانب طباعة الاستمارة الخاصة بالتعارف بعد الانتهاء من إدخال البيانات التي يحتاجها الموقع بصورة دقيقة.

والآن توجه إلى موقع النيابة الإدارية التابع لمدينة 6 أكتوبر لدى ميدان النجدة ومن ثم تقديم 5 نسخ من أصل وثيقة التعارف، ويجب الحرص على الذهاب في المواعيد المصرح بها والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة 2 ونصف.

قم تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تم توضيحها على الموقع الخاص بالنيابة الإدارية المتاح على شبكة الإنترنت.

شروط القبول في وظيفة معاون النيابة

للمتقدم في الالتحاق بالوظيفة؛ ينبغي استيفاء الشروط التالية فيه: