/664148/تهنئة-برلمانية-خاصة-من-أعضاء-الشيوخ-والنواب-للمهندس-أشرف-رشاد-الشريف-لفوزه-برئاسة-نادي-مستقبل-وطن

فاز النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام، بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى مستقبل وطن، وذلك بالتزكية، وسط مشاركة كبيرة وواسعة من أعضاء النادى تحت إشراف قضائى كامل.

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كما فاز أيضا النائب المهندس أحمد الجندى، أمين سر لجنة التجارة والصناعة بمجلس الشيوخ، أمين أمانة التدريب والتثقيف المركزية ، بمقعد نائب رئيس مجلس الإدارة، وسط أجواء إحتفالية أيضا ومشاركة كبيرة من الأعضاء .

فوز النائب أشرف رشاد الشريف برئاسة نادي مستقبل وطن

ويضم مجلس الإدارة أمينًا للصندوق، و 5 أعضاء فوق السن، وعضوين تحت السن، حيث وائل سعدة، أمينا للصندوق، وأعضاء السن هم كل من سيد يسرى محمد الهريسى عضو مجلس إدارة، ومجدى عبد الوهاب حمزة، عضو مجلس إدارة ، ومحمد عمر أحمد عضو مجلس إدارة ، عمرو الطاهر عبد الحميد، عضو مجلس إدارة ، وأحمد صفوت السعيد يوسف، عضو مجلس إدارة.

أعضاء مجلس الإدارة تحت السن هم كل من محمود حمادة أبو السعود ، عضو مجلس إدارة تحت السن ، حمزة أحمد حمزة عبد السلام، عضو مجلس إدارة تحت السن، فيما شهدت مواقع التواصل الإجتماعى إحتفالية كبيرة وتهانى متواصلة لمجلس الإدارة وسط تمنيات دائمة بالنجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وقدم عدد منونواب البرلمان تهنئات خاصة للمنهدس أشرف رشاد، وذلك عبر صفحاتهم الرسمية فيس بوك وتويتر.

النائب أحمد دياب

ونشر النائب أحمد دياب تهنئة خاصة لممثل الأغلبية المهندس أشرف رشاد عبر صفحتة الرسمية فيس بوك لفوزه برئاسة نادي مستقبل وطن متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

النائب عماد حمودة

كما هنأه ايضا النائب عماد سعد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب متمنيا له دوام النجاح والتفوق.

النائب عمرو عكاشة

النائب عبد الوهاب خليل

النائب محمد سلطان