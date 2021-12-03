/664129/المدينة-الشبابية-الرياضية-بالأسمرات-تستضيف-يوم-التحدي-لذوي-الهمم

استضافت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات اليوم الجمعة حفلا رياضيا للأطفال ذوي الهمم تحت مسمى ( يوم التحدي) بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرصت المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات على فتح أبوابها من صباح اليوم الجمعة لكل الزوار لحضور الإحتفال الذي أقيم على ملاعب المدينة بحضور السادة أولياء أمور ذوي الهمم الذين أبدوا سعادتهم بهذا الاستقبال الرائع والتنظيم المتميز من جانب القائمين على المنظومة بالمدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات في حضور الأستاذ محمود فوزي رئيس مجلس الأمناء بالمدينة والدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمدينة وكل مديري الإدارات.

َوتنفيذا لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاهتمام بذوي الهمم واطلاقه على عام ٢٠٢٢ بأنه عام ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة أعلن السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بيوم التحدي لذوي الهمم داخل المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات وتنفيذ كل رغباتهم لاضفاء جو البهجة والسعادة على وجوه الأطفال وأولياء أمورهم.

جمعية رسالة

وحرصت جمعية رسالة على التنظيم والتنسيق الجيد والتعاون المثمر مع مسؤولي المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات للاحتفال معا بيوم التحدي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

أقيم الحفل تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف توعية المجتمع بظروف متحدي الإعاقة في مصر وذلك بعد مشاركة ١٣٠ من ذوي الهمم فئة المكفوفين.

الحضور في الحفل

شهد الحفل فقرات ترفيهية ورياضية بين ذوي الهمم بحضور حسن الغندور رئيس حي الأسمرات والدكتور طه جمال مدير النشاط الاجتماعي بالمدينة.

كلمة وزير الرياضة

ومن جانبه أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأنه يرعي ذوي الهمم وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية لرعايته واهتمامه الكبير بذوي الهمم مشيرا إلى أن الدولة المصرية ترحب دائما بدعم أصحاب الهمم ومتحدي الإعاقة للاندماج في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر المهمة في تشريف إسم مصر عاليا خلال المنافسات القارية والعالمية على المستوى الرياضي والاجتماعي والثقافي والفني.

وقال وزير الشباب والرياضة بأن الوزارة ترعي ذوي الهمم من أبناء الوطن في ظل دعم القيادة السياسية لأصحاب الاحتياجات الخاصة باعتبار أن العام القادم هو عامهم بناءا على تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يوليهم كل رعاية وإحترام.