وزير الرياضة يشهد احتفالية جولة كأس الأمم الأفريقية بالعاصمة الإدارية الجديدة «صور»

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شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد بيامى اوفن المدير التنفيذي لشركة توتال مصر مساء اليوم الجمعة بمقر نادى النادى في العاصمة الإدارية احتفالية كبري بمناسبة جولة كأس الأمم الأفريقية توتال بالقاهرة وذلك بمشاركة لفيف من نجوم الرياضة والإعلام وعدد ٧٥٠ شاب من مختلف محافظات الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

الجدير بالذكر أن كاس الامم الافريقيه توتال بدءت جولتة صباح اليوم من منطقة المعادى مرورا بالعديد من أحياء محافظة القاهرة وصولا إلى نادى النادى بالعاصمة الإدارية

كلمة وزير الرياضة:

وخلال كلمته أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الرياضة المصرية أصبحت تحظى بريادة قارية وسمعة عالمية غير مسبوقة من ما تمتلكه من قدرات وامكانات فنية ولوجستية وبنية رياضية عالمية.

مشيرا أن استقبال كأس الامم الأفريقية توتال على أرض مصر أثناء جولته بالقارة الأفريقية تمهيدا لانطلاق الامم الأفريقية بالكاميرون فبراير المقبل جاء بمقر نادى النادى بالعاصمة الإدارية لارسال رسالة للعالم أجمع من خلال هذا الحدث عن مصر الحديثة في عصر الجمهورية الجديدة وما تمتلكه من بنية تحتية رياضية تستطيع من خلالها تنظيم واستضافة مختلف الأحداث والمنافسات والأنشطة الرياضية القارية والعالمية

الرياضة المصرية

أوضح صبحي أن الرياضة المصرية أصبحت وسيلة فعالة لتحقيق أواصر التعاون بين مختلف الشعوب الأفريقية وتحقيق الترابط بينهم مما يدعم العلاقات بين شعوب القارة السمراء. اعرب بيامى اوفن المدير التنفيذي لشركة توتال مصر عن سعادتة البالغة لاستقبال مصر لهذا الحدث العالمي مضيفا أن الدولة المصرية حدث بها طفرة كبيرة في مجال الرياضة والبنية التحتية المنشآت مما جعلها مقصدا لاستضافة كبري الأحداث والفعاليات العالمية والإقليمية. اختمت فعاليات اليوم بانعقاد احتفالية رياضية وفنية لمختلف الشباب المشاركين لممارسة العديد من الأنشطة الترفيهية الى جانب توزيع الجوائز المختلفة على المشاركين