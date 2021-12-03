/664147/وائل-جمعة-يحذر-لاعبي-المنتخب-من-السوشيال-ميديا-بعد-واقعة-مروان-حمدي

حرص وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول على تحذير لاعبى الفراعنة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بعد واقعة مروان حمدى لاعب سموحة وما بدر منه عبر حسابه الشخصى "إنستجرام".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني قد وجه رسالة قوية إلى منتقديه، بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة لبنان بافتتاح دور المجموعات في بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

تعليق مروان حمدي على السوشيال ميديا

وكتب مروان عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: 80% من اللي بيطلعوا في البرامج الرياضية مبيفهموش حاجة وبتوع لقطة وبس ومحدش بيركز ولا يراجع كلامهم إلا القليل.

أضاف: "اللي منهم بتاع لقطة ومعندوش مبدأ بيمشي مع الريجة واللي بيطلع يضحك الناس وبيتجاب هنا وهنا وفاكر نفسه في مسرح مصر وكام اعلامي يطلع يسخن ده على ده والناس في بعض علشان يجيب كام مشاهدة وشكرا".

واختتم " الإعلام الرياضي مجاش إلا من رجم ربي طبعا أنا عارف ان في منكم لو معملش الشويتين دول مش هيتجاب في حتة بس اعملوها بطريقة محترمة وشيك شوية وحاولوا تطوروا شوية وفي أخر كلامي زي ما بتعملوا، دي وجهة نظري".

نتيجة مباراة مصر ولبنان

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره لبنان بنتيجة 1/0، على ملعب "الثمامه"، ضمن أول مباراة بدور المجموعات بكأس العرب.

وشهد الشوط الثاني استمرارا لتألق الحارس مصطفى مطر، وقام بإبعاد أكثر من كرة من أحمد رفعت ومحمد شريف، حتى حصل أحمد فتوح على ركلة جزاء بمهارة فردية ليحرز محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر الوحيد في الدقيقة 71.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب مصر للنقطة الثالثة متساوياً مع منتخب الجزائر الذي يتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف بعد فوزه على السودان برباعية نظيفة.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021

حراس المرمى: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أيمن أشرف - أحمد ياسين - محمد عبد المنعم - مروان داوود.

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مهند لاشين - أحمد حجازي - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد شريف - مروان حمدي - أسامة فيصل - حسين فيصل.