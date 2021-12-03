وأضاف حسنى، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن أعراض أوميكرون هى نفسها نفس الأعراض لمتحورات كورونا السابقة، كما أن شدة الأعراض من بسيطة إلى متوسطة، ولم يتم تسجيل أى حالة وفاة بالمتحور على الرغم أن حالات كثيرة منهم غير ملقحين ولديهم مرض نقصة المناعة "الإيدز".
وأوضح أنه يتم بحث هل تحمى اللقاحات من المتحور، مؤكدًا أن ذلك تحت الدراسة الآن، لافتًا إلى أنه تم تطعيم حوالى 30 مليون شخص، وخلال نهاية العام سيتم تطعيم 40 مليون شخص.
يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة كورونا لـ الطاهرى : أعراض أوميكرون لا تختلف عن المتحورات السابقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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