عضو تنسيقية الأحزاب لـ الطاهرى: التطعيم الضمانة الأساسية للوقاية من كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البعض تخلى عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أنه من الضرورى الالتزام بالإجراءات للوقاية من متحور كورونا الجديد "أوميكرون".





وأضافت أميرة صابر، خلال لقائها مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هناك 37 دولة ظهر فيها المتحور، وهو ما يؤكد أن الانتشار أكبر. وتابعت: "لازم نخاف على بعضنا، خصوصًا وأن البعض يعترض على الحصول على اللقاح بسبب الشائعات أو الخوف، رغم جهود الدولة فى حصول المواطنين على اللقاح". وأشارت إلى أن تطعيم هو الضمانة الأولى للوقاية من كورونا ومتحوراته، متابعة: "أرجوكم خدوا اللقاح فى أقرب وقت، لأنه هيحمينا بشكل كبير".

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