حسام حسنى لـ الطاهرى : مصر من الدول القليلة التى يوجد بها كل أنواع اللقاحات

وأضاف حسنى، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن اكتشاف متحور دلتا والإعلان عنه تم خلال 3 أشهر، ولكن متحور أوميكرون تم الإعلان عنه بشكل سريع.
وأوضح أن عدم التوزيع العادل للقاحات هو ما أدى إلى تحور الفيروس، داعيًا إلى العدالة فى توزيع اللقاحات، متابعًا: "سيتم قطع سلسلة متحورات الفيروس ولن يتم الإغلاق لو تم التوزيع بشكل عادل".
وأشار إلى أن الدولة المصرية عندما علمت بانتشار فيروس كورونا فى 7 دول قامت على الفور بإيقاف الطيران معها، مضيفًا: "حياة الشخص أهم"، والشعب المصرى واعٍ وعليه اتخاذ الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة واستخدامها بشكل صحيح، والابتعاد عن التجمعات، والحصول على اللقاحات.
وأكد أن مصر من الدول القليلة التى توجد بها جميع أنواع اللقاحات، وبها مخزون كما تنتج وجميع الأمصال فى مصر أمنة 100%، مشددا على أن اللقاح لا يؤدى إلى المرض بكورونا.
يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".
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