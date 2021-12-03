أستاذ علم انتشار الأوبئة لـ الطاهرى: لقاحات كورونا لم توزع بـ عدل فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف عنان، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، ببرنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن هناك 8 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم ولكنها لم توزع بشكل عادل، ولو تم توزيعها بشكل عادل لاختفى الوباء من منتصف 2021.

وأوضح أن العالم خسر 1.2 تريليون دولار بسبب كورونا، لافتًا إلى أن العالم يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة التوزيع فى اللقاحات، مشيرًا إلى أنه لو حدث عدالة فى توزيع اللقاحات فى 2022 سيتم تحييد جائحة كورونا وستصبح غير مميتة.

يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".