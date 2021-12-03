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وكتب الناظر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "من أربع أيام طلبت من مرضى الحساسية الجلدية والصدرية والجيوب الأنفية تناول قرص مساء من تلفاست 180 أو زيرتك أو ليڤوهستام ولمدة خمس أيام، واليوم أطلب منهم الاستمرار فى تناول هذه الأقراص حتى الخميس المقبل بإذن الله، وذلك بعد أن أظهرت خرائط الطقس التى تنشرها الأقمار الصناعية الدولية أنه متوقع اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس هبوب رياح محملة بالأتربة والتى تؤثر بشكل سلبى جدا على مرضى الحساسية".
وتابع: "بالنسبة للأطفال الصغار الذى يعانون من الحساسية يمكنهم تناول معلقة صغيرة مساء يوميا من نفس هذه الأدوية، وأذكركم أن ارتداء الكمامة عند الخروج فى جو مترب يحمى جدا من تأثير الأتربة على الصدر والجيوب الأنفية، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم جميعا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هانى الناظر يقدم روشتة لحماية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الأتربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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