أحمد الطاهرى: متحور كورونا الجديد يفرض نفسه ضيفا ثقيلا فى الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام فى السياسة"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن حلقة اليوم ستكون مختلفة عن الحلقات السابقة من البرنامج وستكون للفهم والمعلومات الصحية.

يذكر أن برنامج "كلام فى السياسة"، يبث كل يوم جمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء عبر فضائية "إكسترا نيوز".