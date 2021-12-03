"مكافحة كورونا": فقدان حاستى الشم والتذوق لا يحدث عند الإصابة بأوميكرون

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أى فيروس يحدث له تحورات، ولكن فيروس كورونا حدثت له أكثر من تحور، وأوميكرون يعد المتحور الخامس وله أهمية كبيرة بسبب طفراته الكثيرة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن أوميكرون أعراضه نفس أعراض فيروس كورونا ولا يفقد حاسة الشم والتذوق، وشدة أعراضه بسيطة ومتوسطة ولم يسجل حالة وفاة بالمتحور الجديد.
وأشار إلى أنه لا توجد إجابة علمية حول فاعلية اللقاحات مع المتحور الجديد أوميكرون حتى الآن، ومتابعا أن 30 مليون تم تلقيحهم حتى الآن، وفى آخر العام نصل إلى تلقيح 40 مليون مواطن، مضيفا أن تأخر قرار منظمة الصحة العالمية فى البداية من تحجيم الفيروس والصحة العالمية سميت التحورات بأسماء مختلفة عن الدول المكتشفة فيها حتى لا يكون هناك تنمر عليها.
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