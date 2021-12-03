/664152/انجاز-تاريخي-جديد-إشادة-برلمانية-واسعة-بالمعرض-الدولي-للصناعات-الدفاعية-والعسكرية-إيديكس-بعد-اختتمام-فعالياته-تقدم-ملموس-لمصر-في-الصناعة-العسكرية-أثبتت-ريادتها-في-المنطقة

أعلنت القوات المسلحة عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" فى دورته الثانية والذى جرت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى اليوم 2 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وشهد المعرض على مدار الأيام السابقة حضور مكثف من الملحقين العسكريين وسفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من الوزراء والمسئولين فى الدول العربية والعالمية، وخرجت عملية التنظيم على أروع مايكون عبر 3 قاعات رئيسية تضم 21 جناحا، ويشارك فيها أكثر من 400 شركة وعارض، في ظل تقنيات متطورة مع عمليات الشرح والتبسيط للمعدات والأسلحة بهدف وضع رؤية كاملة لدى زوار المعرض بما يقدمونه.

وأشاد برلمانيون المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، معتبرين أنه يمثل انجاز جديد في عهد الرئيس السيسي.

رئيس إسكان النواب: إشادات دولية بإحراز مصر تقدم ملموس في تكنولوجيا الصناعات العسكرية

قال النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" قد حقق زخما هائلا يليق بإمكانيات الدولة المصرية في التصنيع العسكري، وأن اختتام فعاليات المعرض مساء اليوم الخميس يأتي مع سيل من الإشادات جانب مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 42 دولة، والتي كان لها حضور مؤثر على مدار الأيام الماضية

وأوضح حمودة، أن الدولة المصرية أثبتت أمام العالم قدرتها على امتلاك إمكانات هائلة وقدرات فريدة في إحراز تقدم ملموس في التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، مشيدا بما شهده المعرض من مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.

واستطرد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مصر حققت عدة مكاسب تمثلت في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع دول العالم الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، وهو ماقوبل بحالة من الحفاوة والتغطية الإعلامية الدولية التي سلطت الضوء على قدرات وإمكانيات الدولة المصرية.

واختتم حمودة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حقق نجاحات هائلة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والآن نحن بصدد إنجازات جديدة على الصعيد الصناعات العسكرية والحربية.

عمرو هندي: إيديكس 2021 أثبت ريادة الدولة المصرية في مجال الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا

شاد النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بالمستوى الذي ظهرت عليه مقدرات الدولة المصرية الصناعية العسكرية، وذلك خلال وقائع المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" في دورته الثانية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن عدد كبير من المكتسبات التي حققتها مصر من تنظيم إيديكس 2021.

وأضاف هندي، أن كافة الخبراء والمراقبون قد أجمعوا على وجود حالة من التكامل التام بين الجهات المصرية المشاركة في "EDEX 2021" لتنظيم وإخراج الأجنحة المصرية بالشكل الذى يليق بالدولة المصرية الرائدة في مجال الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واعتبر وكيل لجنة الشؤون الإفريقية، أن شركاء النجاح المبهر قد تم تتويج جهودهم مع اختتام فعاليات المعرض اليوم وفي مقدمتهم وزارة الدفاع، وزارة الإنتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، الشركة العربية العالمية للبصريات، الترسانة البحرية المصرية، جهاز الصناعات والخدمات البحرية، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات.

واختتم هندي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أضاف إلى إنجازاته التاريخية فصلا جديدا في مجال تطوير قدرات البلاد عبر أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، وأن كافة مؤسسات وهيئات الدولة الوطنية التي شاركت في المعرض نجحت في الخروج بكل ما هو مبهر من الإنتاج العسكري والصناعي الحربي متعدد المجالات.

عمرو القطامي: مصر بعثت برسائل القوة والتطور العسكري في "إيديكس 2021"

قال النائب عمرو القطامي عضو حزب مستقبل وطن، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إن معرض "إيديكس 2021" للصناعات العسكرية ظهر بشكل مبهر أمام العالم أجمع، وأن مصر نجحت في أن تخرج به ليكون من أضخم المعارض المتخصصة في الصناعات العسكرية في مصر، والقارة الأفريقية.

وأضاف القطامي أن المعرض نجح في ترك انطباعات شديدة الأهمية لدى كبار صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية سواء محليا أو دوليا وإقليميا، وهو ما يعد انتصارا جديدا للدولة المصرية صاحبة الإنجازات الاستثنائية في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وواصل القطامي بأنه مع اختتام وقائع وفعاليات المؤتمر اليوم، تبدو الدولة المصرية كعملاق إقليمي استرد مكانته التاريخية وثقله السياسي والعسكري والأمني، وهو ما أثبته معرض إيديكس الذي جمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح.

واعتبر القطامي أن مصر نجحت في أن تبعث برسائل واضحة وصريحة لدول العالم أجمع بمدى ومقدار ما تتمتع به من التقدم التكنولوجى للصناعات العسكرية المصرية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نجح في أن يجعل من مصر دولة آمنة ومستقرة تحتفظ بعلاقات متوارنة وندية مع القوى الكبرى في العالم.