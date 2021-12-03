عمرو أديب لـ جورج قرداحي بعد تقديم استقالته: «ملهاش طعم..ومفيش حاجة هتغفرلك»

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، الإعلامي جورج قرداحي، بعدما تقدم بإستقالته عن منصب وزير الإعلام بلبنان، مشيرا إلى أنها تأخر كثيرا في أخذ هذه الخطوة، وأن يفعل ذلك من اجل الشفاع له عن أخطائه.

دوت الخليج يرصد رسالة عمرو أديب لـ جورج قرداحي بعدما قدم استقالته عن وزاة الإعلام

وقال عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» متحدثا عن جورج قرداحي: “استقالتلك جت متأخر أووي ومبقاش ليها طعم، جورج طالع يبين انه بيضحي يعني ولكن للأسف وجودك بقى عبثي”.

وتابع: “أكثر شئ ضايقني إن جورج لم يكن صادقا لما قال انه هياحفظ على حق اللبنانين، جورج كان عايز يبان بطل وفي نفس الوقت عايز الناس كلها تغفر له عما سبق، بس أنا بقوله اللي اتكسر عمره ما هيتصلح، اللي موجود في ملفاتك التاريخية أكبر من كدة بكتير”.

عمرو أديب يناشد بمساندة لبنان

وناشد عمرو أديب خلال البرنامج، بضرورة مد يد العون للشعب اللبناني، قائلا: “ خلوا بالكم من لبنان بقى الناس مش لاقية تاكل ولا تتعالج، ومفيش دولة بتعيش اللي لبنان بتعيشه ده، خلاص بقى جورج استقال والموضوع انتهى، انتبهوا للشعب اللبناني”.

استقالة جورج قرداحي

هذا وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجمعة، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحسب مراسلنا في بيروت.

وجاء في البان الذي قدمه قرداحي: “ "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".

تعيين جورج قرداحي وزيرا للإعلام

الجدير بالذكر أنه في يوم 10 سبتمر الماضي وقع كل من الرئيس اللبنانى ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة مكونة مهن 24 وزيرا في حضور رئيس مجلس النواب نبيه برى، وذلك عقب عدة لقاءات للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وتولى الإعلامي اللبناني جورج قرداحي وزارة الإعلام، ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم الإعلان عن تشكيلها صباح اليوم، وكلف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الإعلامي جورج قرداحي بتولي حقيبة وزارة الإعلام.

معلومات حول جورج قرداحي

جورج قرداحي إعلامي لبناني شهير من مواليد مايو 1950، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية، بدأ عمله في تليفزيون لبنان الرسمي ثم عمل في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، بعدها إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس.

اشتهر قرداحي في الوطن العربي من خلال برنامج "من سيربح المليون" الذي قدم على مدار سنوات عديدة.وكان آخر البرامج التي قدمها في مصر برنامج المسابقات "حافظ ولا فاهم"، كما حصل قرداحي على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة.