خبير عسكري: «التريند الجديد في القوات الجوية هي الطائرات المسيرة..وهتبقى نقلة كبيرة لمصر»

/664156/خبير-عسكري-التريند-الجديد-في-القوات-الجوية-هي-الطائرات-المسيرةوهتبقى-نقلة-كبيرة-لمصر

تحدث الخبير العسكري، اللواء سمير فرج عن الإختراع الجديد الذي يسمى بالطائرة المسيرة “نوت” المصرية، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية، والذي أوضح من خلالها أهم ما يميز هذا الإختراع وكيف سيحدث طفرة كبيرة في القوات الجوية.

دوت الخليج يرصد مميزات الطائرة المسيرة

وقال سمير فرج لـ عمرو أديب: “التريند الجديد في القوات الجوية هي الطائرات المسيرة، وهي عبارة عن طائرة بدون طيار، مش عايزة مطار ولا تدريب طيار ولا الكلام ده كله، ويتنفذ نفس مهام الطائرة العادية”.

وتابع حديثه عن الطائرة الحديثة: “ سموها نوت أي "ملكة السماء" وتصنيع مصري 100%، اشترك في تنفيذها طلبة الكيلة العسكرية، وهتسهل علينا حاجات كتير، وهتبقى أساس كل الحروب بعد كدة”.

وأضاف: “بنعمل عليها في الوقت الحالي بعد الإختبارات، بس مش الطائرة الأساسية اللي تم اختراعها، ولكن تم صنع طائرتين تشبهها للتدريب فقط”.

عمرو أديب يتحدث عن مميزات الطائرة المسيرة

ومن جانبه قال عمرو أديب، أن الطائرة المسيرة لا تحتاج لنظام الردار أو ما كل ما يتم استخدامه في الطائرات الأخرى وهي مستقبل الحروب الأن ومنهم كان الطائرات اللي كانت هتغتال رئيس الوزراء العراقي.

عمرو أديب يهاجم جورج قرداحي

هذا وهاجم، الإعلامي عمرو أديب وزير الإعلام اللبناني الأسبق جورج قرادحي، فقال خلال برنامجه “الحكاية”: ““استقالتلك جت متأخر أووي ومبقاش ليها طعم، جورج طالع يبين انه بيضحي يعني ولكن للأسف وجودك بقى عبثي”.

وتابع: “أكثر شئ ضايقني إن جورج لم يكن صادقا لما قال انه هياحفظ على حق اللبنانين، جورج كان عايز يبان بطل وفي نفس الوقت عايز الناس كلها تغفر له عما سبق، بس أنا بقوله اللي اتكسر عمره ما هيتصلح، اللي موجود في ملفاتك التاريخية أكبر من كدة بكتير”.