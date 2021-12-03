/664149/كأس-العرب-سوريا-تضرب-تونس-بثنائية-قوية-فيديو

نجح المنتخب السوري من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح المنتخب السوري سجل التهديف في وقت مبكر من المباراة، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أولفر كاسكاو، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين شباك نسور قرطاجة.

وجاء المنتخب التونسي بالضغط طوال أحداث الشوط الأول من محاولة تعديل النتيجة، ولكن دفاعات السورين كانت بالمرصاد من نصف ملعب اللقاء.

عاد المنتخب السوري في الشوط الثاني ليضرب بالهدف الثاني في المباراة، ويؤكد على نتيجة المباراة في الدقائق الأولى من النصف الثاني للقاء، بالدقيقة الـ 47 عن طريق محمد عنز، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات كثيرة على الجانب الأيمن من الملعب، ويسددها عنز أعلى حارس المرمى وتصطدم بالقائم العلوي وتسكن الشباك.

#سوريا_تونس

أجمل هدف في البطولة العربية حتى الآن

هدف منتخب سوريا الثاني في تونس 🚀

pic.twitter.com/43KuCb1l6r — اللورد (@L_esk1) December 3, 2021

تشكيل منتخب تونس أمام سوريا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: بن حميدة - غيلان شعلالي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فرجاني ساسي- فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي- حنبعل مجبري- سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا:

افتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة.

وجاء محمد فراس بالعربي بالهدف الثاني في اللقاء، في الدقيقة الـ 42 من عمر اللقاء، وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل محمد فراس بالعرب بالهدف الثاني له في المباراة والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ 51، وسجل يوسف المساكني الهدف الخامس في اللقاء ليختتم نتيجة وسجل نسور قرطاجه في المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع من المباراة.

في حين سجل المنتخب الموريتاني الهدف الوحيد له في المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر المباراة، عن طريق شيخ الخليل مولاي أحمد.