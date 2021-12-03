/664154/النائبة-أميرة-صابر-سرعة-انتشار-المتحور-أوميكرون-تستدعي-الحذر-والقلق

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أن غياب الوعى والخوف غير المبرر تسبب فى انتشار شائعات وسط الناس عن اعراض لقاحات كورونا.

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وأضافت "صابر"، خلال ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "أن لقاح كورونا حتى الآن هو الضمان الوحيد لمواجهة الفيروس".

النائبة أميرة صابر: سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق

وأشارت، البرلمانية، إلى أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تستدعي الحذر والقلق، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس منذ بداية الجائحة.

هذا وقد وجهت النائبة أميرة صابر ، سؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزيرة الصحة، بشأن استعدادات الحكومة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”.

استعدادات الحكومة بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون”

وقالت النائبة أميرة صابر ، أنه في ظل انتشار سلالة “أوميكرون” أحدث المتحورات الجديدة من فيروس كورونا القادم من جنوب أفريقيا ، والتي صنفتها منظمة الصحة العالمية بأنها متغير مثير للقلق كونها سريعة الانتشار أكثر من متحور دلتا، وأنها قد تساعد فيروس كورونا على التهرب من مناعة الجسم، بما فيها المناعة المكتسبة من التطعيمات.

وتساءلت عضو مجلس النواب ، قائلة: ما هي خطط الحكومة ووزارة الصحة في التفاعل مع هذا المتحور الجديد ، خاصةً مع اتخاذ عدة دول إجراءات احترازية جديدة ؟ ولماذا لا يتم تشديد الإجراءات الاحترازية بشكل يضمن انتشار أقل للفيروس؟