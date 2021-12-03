/664155/يحيى-الكومي-يكشف-سبب-إنهاء-بعض-عقود-العاملين-بالإسماعيلي

أكد يحي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الاسماعيلي ان قرار مجلس الإدارة الخاص بانهاء التعاقد مع عدد من العاملين بالنادي بنظام العقود السنويه والمكافآت الشاملة هو إجراء روتيني يتم العمل به بشكل دورى سنويا .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف ان قرار المجلس واضح في هذا الشأن انه سيتم تجديد العقود خلال الفترة القادمة بعد اعادة تقييم تشمل كافة اقسام وادارات النادى و تحديد احتياجات النادى ولا يسري على من يؤدى عمله باكمل وجه وبشكل منتظم .

واشار ان جميع العاملين سوف يتواجدون فى امكانهم لمدة اسبوع على ان يتم اعلان الموقف النهائى بعد اعادة تقييم كامل لاحتياجات النادى من هذه العماله و توجيه الشكر لمن ليس له دور بالنادي خاصة اننا وجدنا عدد ليس بقليل من الموظفين بالنادى لايتواجدون فى اماكن عملهم بصورة منتظمه وسيتم الاستغناء عنهم فورا .

رحيل ثنائي الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومى بصفة رسمية توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام ومحمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعدما قدماه الثنائي من جهود جليلة ومضنية مع الفريق وباعتبارهما من أبناء النادى الإسماعيلي المخلصين والذين أفنوا حياتهما في خدمة النادى دون انتظار أى مقابل.

ويؤكد مجلس الإدارة على بالغ تقديره واحترامه للعجوز وأبوجريشة مشددا على إمكانية الاستعانة بخدماتهما في فترة قادمة.

نتيجة الإسماعيلي والمحلة بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي وغزل المحلة، في لقاء يجمع بين الطرفين في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة على القوة الهجومية من قبل الطرفين، طوال أحداث اللقاء، لمحاولة تسجيل هدف المباراة، وخطف الفوز في اللقاء، وحصد الثلاث نقاط.

وبهذا التعادل، يحصد الإسماعيلي، النقطة الثانية في بطولة الدوري المماز، بعد تواصل سلسلة النتائج السلبية في بطولة الدوري.