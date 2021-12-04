وزير الأوقاف : نعمل بقوة على ألا يذهب شبابنا إلى التطرف المضاد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التطرف تطرف على أية حال، حادًا كان أو مضادًا، فهو الذهاب إلى الطرف بعيدًا عن الوسط، وقد قال الإمام الأوزاعى رحمه الله: ما أمر الله عز وجل فى الإسلام بأمر إلا حاول الشيطان أن يأتيك من إحدى جهتين لا يبال أيهما أصاب الإفراط أو التفريط ، الغلو أو التقصير.





وأوضح الوزير، أن ديننا السمح الحنيف قائم على الوسطية فى كل شيء حتى مجال العبادات ، فلما رأى نبينا صلى الله عليه وسلم حبلًا مشدودًا فى المسجد بين ساريتين أى عمودين من أعمدة المسجد سأل صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينبَ تُصلِّى فإذا كسِلَتْ أو فتَرَتْ أمسكت به قال: حُلُّوه ثمَّ قال : "لِيُصَلِّ أحدُكم نشاطَه فإذا كسِل أو فتَرَ فليقعُدْ"، ولما رأى صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه) يتوضأ فيسرف فى استخدام الماء فقال: "مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ " قَالَ : أَفِى الْوُضُوءِ سَرَفٌ ؟ قَالَ : "نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" .

وتابع: حتى الإنفاق سواء أكان إنفاقًا على النفس أم على الغير تحت أى مسمى فالوسطية مطلب راسخ ، حيث يقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز : "وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا" ، ويقول سبحانه : "وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا" .

وقد أكد القرآن الكريم على الوسطية فى كل أبعادها ، حيث يقول الحق سبحانه : "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا " ، ويقول سبحانه : "قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ" ، ويقول الحكماء : لا تكن رطبًا فتعسر ولا يابسًا فتكسر .

وأردف: غير أن البشرية بصفة عامة قد ابتليت بتطرفين متناقضين فى حدية بالغة ، الأول يقتل ويخرب ويدمر ويسفك الدماء باسم الأديان وتحت رايتها ، محرفًا النصوص ومُخْرِجًا لها عن سياقها ، والأديان براء من كل ذلك .

وأوضح: فالأديان السماوية جميعها أنزلت رحمة للناس ، حيث يقول الحق سبحانه : "طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى" ، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (تركتُ فيكم أَمْرَيْنِ لن تَضِلُّوا ما تَمَسَّكْتُمْ بهما : كتابَ اللهِ وسُنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ) .

الأديان يسر ، وسماحة ، وتراحم ، وتعاون ، وتكافل ، فحيث تكون مصالح البلاد والعباد فتلك مقاصد الأديان العامة .

وقال: الطرف الثانى : يهدم فى ثوابت الأديان هدمًا ، ويأخذ الناس بقصد أو بجهل إلى طريق الانحراف والهاوية والضلال ، وفى ذلك خطر لا يقل عن خطر التطرف باسم الدين ، حيث يقول الحق سبحانه : "وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِى أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى" ، وليس المقصود بالضنك هنا الفقر ، إنما حياة الكدر التى لا هناء فيها ، ولطالما حدثنا القرآن الكريم عن الأمم والقرى التى كفرت بأنعم الله (عز وجل) ، وكذبت رسله ، وسلكت طريق الانحراف والشذوذ كفعل قرى قوم لوط فلما أسرفت فى شذوذها كانت العاقبة : "فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِى مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ".

وشدد: لذا فإننا نحذر من التطرف بكل صوره وأشكاله : إفراطا أو تفريطا ، غلوا أو تقصيرا ، فكلا طرفى النقيض ذميم ، وكلاهما طريق الهاوية .

وأكد أننا نعمل بقوة على ألا يذهب شبابنا أو الأجيال القادمة من التطرف إلى التطرف المضاد ، فلكل فعل رد فعل مساو أو مقارب أو زائد عليه فى النسبة ومعاكس أو مضاد له فى الاتجاه ، لذا علينا أن نأخذ زمام المبادرة ، وننتقل فى مواجهتنا للتحديات من رد الفعل إلى الفعل ، ومن التأثر إلى التأثير ، ومن الترقب أو التردد إلى الإقدام ، فى عالم لا مكان فيه للمترددين أو المتقاعسين والمنهزمين أو المنبطحين أو أصحاب الأيدى المرتعشة ، إنما السبق والريادة لمن يأخذ زمام المبادرة ، و يواجه المشكلات بالجهد والعرق والحلول المنطقية القابلة للتحقق والتطبيق فى دنيا الناس اليوم.