قناة السويس تحذر من التعامل مع إعلانات الوظائف المزيفة

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة قناة السويس، أن بعض الصفحات والمواقع الزائفة على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، اعتادت على نشر بيانات خاصة بهيئة قناة السويس، والإعلان عن وجود وظائف شاغرة، وغيرها من الشائعات والأخبار والإعلانات غير الصحيحة.





ولفتت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنظار المواطنين إلى أنها تلتزم بالإعلان عن كل ما يخصها من قرارات وأخبار وإجراءات بما فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة والاختبارات ذات الصلة، من خلال المنصات الرسمية التابعة لها سواء الموقع الرسمى أو صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى الموثقة بالعلامة الزرقاء، وهى كالتالى: facebook.com/SuezCanalAuthorityEG و Twitter.com/suezauthorityEG، والموقع الرسمى لهيئة قناة السويس www.suezcanal.gov.eg. وأهابت هيئة قناة السويس، بالجميع عدم الالتفات إلى ما ينشر بغير هذه المواقع الرسمية للهيئة.

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